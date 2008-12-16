У Ющенка заявляють, що гроші МВФ можуть віддати Нафтогазу

У Секретаріаті Президента України заявляють, що в разі необхідності кредит МВФ може бути використано для закупівлі НАК "Нафтогаз України" необхідного обсягу валюти для погашення боргу перед ВАТ "Газпром".

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Роман ЖУКОВСЬКИЙ заявив: "Президент України Віктор ЮЩЕНКО занепокоєний ситуацією у сфері газопостачання. Критична ситуація спричинена в першу чергу фінансово-економічним станом НАК «Нафтогаз України». Поглиблює її той факт, що проблеми з боргом перед російськими партнерами вирішуються урядом у режимі надзвичайної ситуації, замість послідовних системних дій, спрямованих на його недопущення".

За словами Р.ЖУКОВСЬКОГО, "свідченням неефективності урядової політики стала кризова ситуація у Києві, який на три дні залишилися без гарячого водопостачання та опалення. Вона є неприпустимою, враховуючи рівень сплати за отриманий газ для всіх категорій споживачів, який станом на 10 грудня 2008 року становить 97,6%. Водночас загальна заборгованість зросла на 734,1 млн. грн.".

За словами Р.ЖУКОВСЬКОГО, загальна сума боргу (перед "Газпромом" - УНИАН), підтверджена актами, складає 1,658 млрд. доларів. Саме цей факт зумовлює слабку позицію України у переговорах щодо газопостачання на 2009 рік, відзначає Р.ЖУКОВСЬКОГО.

До того ж, уряд не виконав директиви, затверджені Президентом України, згідно яких ціна на газ на 2009 рік мала бути узгоджена ще у вересні. Через це остаточна ціна може буде підвищена, попри світові тенденції зниження.

За словами представника Секретаріату Президента, ситуація може максимально загостритися, якщо уряд Юлії ТИМОШЕНКО "планує розраховуватися за борг українськими активами. Адже за інформацією ЗМІ, такий сценарій обговорювався між прем`єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО і керівником Уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ під час зустрічі у Кишиневі. Найбільш привабливими з національних активів є газотранспортна система України. Відтак логічно зробити висновок, що дії уряду спрямовано на створення штучного боргу НАК «Нафтогаз України» перед структурами РФ, який має бути погашено шляхом передачі їм в управління газотранспортних мереж".

Президент України вважає згаданий сценарій загрозливим для національної безпеки і наголошує на його неприпустимості, заявляє Р.ЖУКОВСЬКИЙ. Уряд має вирішити цю проблему за рахунок внутрішніх інструментів. Україна має достатньо газу у підземних сховищах. Окрім того, у разі необхідності може бути використано кредит МВФ для закупівлі НАКом необхідного обсягу валюти, йдеться в коментарі керівника Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" домовилися про погашення до 1 грудня 2008 року заборгованості за газ, поставлений до України у вересні, й частини боргу за жовтень.

За оцінкою російської сторони, заборгованість "Нафтогазу" за газ, поставлений у вересні, жовтні та листопаді 2008 року, з урахуванням пені та штрафів, становить 2,4 млрд. дол.

26 листопада голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявив, що компанія не може придбати валюту для погашення боргу перед російським відкритим акціонерним товариством «Газпром».

Станом на 2 грудня 2008 року НАК «Нафтогаз України» погасив 268,7 млн. дол. заборгованості за газ перед компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і попросив "Газпром" про відстрочення за розрахунками з газового боргу за вересень і частково за жовтень.

3 грудня НАК «Нафтогаз України» заявив, що через зниження курсу гривні в жовтні-листопаді незаплановані втрати компанії становили 600 млн. грн.

Як повідомлялося, МВФ ухвалив рішення про виділення Україні кредиту stand-by на суму близько 16,4 млрд. доларів для подолання проблем, пов`язаних з економічною кризою.

У листопаді Україна отримала перший транш кредиту на суму 4,5 млрд. доларів.

10 грудня заявив голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявив, що із траншу Міжнародного валютного фонду, що був наданий Україні, ще не використано жодного долара.