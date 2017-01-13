Порошенко і Байден після зустрічі 16 січня у Києві зроблять заяви для ЗМІ

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч перенесено у зв’язку із змінами у робочому графіку віце-президента США.

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О 9.00 розпочнеться церемонія зустрічі Порошенка та Байдена (ганок Будинку Городецького, вул.Банкова, 10).

О 11.15 президент України та віце-президент США виголосять заяви для журналістів (АПУ, вул.Банкова, 11).

Акредитацію представників ЗМІ проводить Департамент прес-служби АПУ за телефонами (044) 255-68-67, 255-63-18 до 13.00 14 січня.

Як повідомлялося, раніше візит Байдена до України планувався на 15 січня.

Сьогодні стало відомо про перенесення візиту на 16 січня.

Також у Києві Байден проведе зустріч з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Як очікується, зустріч має розпочатися о 7.30.