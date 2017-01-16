Яценюк назвав Байдена великим віце-президентом США та відданим другом України

«Джозеф Робінетт Байден-молодший належить до числа найвидатніших державних діячів Сполучених Штатів усіх часів», - написав Арсеній Яценюк у своєму Facebook по завершенні зустрічі.

Він підкреслив, що Джозеф Байден - один з найвідданіших друзів України в американській історії: «Він розуміє Україну. Усвідомлює вагоме значення України. Поділяє великі устремління нашого народу, нашу вірність свободі і відчуває ту несправедливість, що чинилася проти нас упродовж століть».

«І як великий політик Джозеф Байден завжди точно розуміє межі реальності, а відтак силою свого бачення, наполегливості і бажання змінює цю реальність. Можливо, саме ця риса - вміння розуміти реалії, щоб їх змінювати - і є визначальною для успішного державного діяча і політика», - написав лідер «Народного фронту».

Україна завжди цінуватиме допомогу великого Віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Робінетта Байдена-молодшого, підкреслив лідер «Народного фронту»: «Уряди України, які я мав честь очолювати, завжди пам'ятатимуть про підтримку Віце-президента Джозефа Байдена та його відданої команди у найкритичніші і найскладніші часи випробувань».

«Я завжди буду вдячний Тобі за дружбу, дорогий Джо. Залишається ще багато роботи. Продовжуємо працювати. Як завжди, був радий Тебе бачити», - написав Арсеній Яценюк.