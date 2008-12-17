Віктор ЧЕРНОМИРДІН спростував чутки про свою відставку з посади посла Російської Федерації в Україні.

Як повідомляє РІА «Новости», про це він сказав сьогодні журналістам на церемонії передачі книг зі своєї бібліотеки Музею книги і книгодрукування України.

"Це не так, нікуди я поки не виїжджаю і не збираюся", - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

За словами дипломата, зараз насувається дуже складний для всього світу час, і в цей складний час він буде в Україні. "Я не говорю, що я повинен тут бути обов`язково. Але поки буду", - сказав посол РФ.

Нагадавши, що він уже восьмий рік працює в Україні, В.ЧЕРНОМИРДІН відзначив: "Я у вас давно. Нічого вічного не буває", і додав, що він поки залишається у Києві і працюватиме на благо зміцнення російсько-українських відносин.

В.ЧЕРНОМИРДІН висловив упевненість, що коли прийде час і Росія замінить посла у Києві, знайдеться багато прекрасних дипломатів, які зможуть на високому рівні продовжити роботу.

Він сказав також, що чутки про його відставку з`являються періодично. В.ЧЕРНОМИРДІН припускає, що такі чутки вигідні певним силам в Росії, але не уточнив яким.

Як повідомлялося, 15 грудня ряд російських ЗМІ повідомив, що цього тижня у Державну думу Росії будуть внесені документи для призначення губернатора Московської області Бориса ГРОМОВА послом Росії в Україні.