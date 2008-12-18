У Ющенка запевняють, що розколу в Нашій Україні немає

Делегати з’їзду партії «Народний Союз Наша Україна» висунуть пропозиції на міжпартійний з’їзд Блоку «Наша Україна – Народна самооборона» щодо позбавлення повноважень тих народних депутатів, які підтримали створення коаліції між НУ-НС, БЮТ та Блоком Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ на брифінгу в СП.

Він нагадав, що на наступному тижні відбудеться другий етап чергового з’їзду НСНУ. І на цьому зібранні делегати висунуть пропозиції на міжпартійний з’їзд блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» щодо позбавлення повноважень тих народних депутатів, які підтримали створення коаліції між НУ-НС, БЮТ та Блоком Литвина.

Разом з тим А.КИСЛИНСЬКИЙ зазначив, що для ухвалення рішення про позбавлення членства в НСНУ депутатів, які підтримали коаліцію, не потрібне проведення міжпартійного з’їзду блоку і це питання можна вирішити на з’їзді партії НСНУ.

А.КИСЛИНСЬКИЙ нагадав, що лише 7 членів НСНУ підтримали створення коаліції. Тому, на його думку, зараз не можна говорити про розкол в партії. За його словами, йдеться лише про «складну ситуацію» в блоці "Наша Україна – Народна самооборона".

А.КИСЛИНСЬКИЙ не зміг назвати точну дату проведення другого етапу з’їзду НСНУ, однак зазначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в його роботі.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю кільком виданням заявив, що з`їздом партії "Народний Союз Наша Україна" було визнано неможливість відновлення коаліції цієї політичної сили з БЮТ. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що депутати-"нашоукраїнці", які порушили це рішення і підтримали створення парламентської коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ та Блоку Литвина, будуть виключені з партії та списку народних депутатів за рішенням з`їзду. «Ми на тому тижні проводимо другий етап з`їзду, і, переконаний, що з`їзд визначиться по тому, як віднестися до тих людей, які підтримали коаліцію всупереч з`їзду, як цих людей виключити з партії, як цих людей виключити із списку народних депутатів. Це будь-яка політична сила зробила б», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас, заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА роз’яснив, що позбавити членів фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” депутатських мандатів може лише між партійний з’їзд блоку НУ-НС, а не з’їзд партії "Народний Союз Наша Україна".

З 37 членів фракції НУ-НС, які підтримали створення коаліції з БЮТ та Блоком Литвина, членами партії "Народний Союз Наша Україна" є: Валерій БОРИСОВ, Едуард ЗЕЙНАЛОВ, Юрій КЛЮЧКОВСКИЙ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Микола МАРТИНЕНКО, Олександр ТРЕТЬЯКОВ, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.