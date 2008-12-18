У Януковича порахували, скільки лапші і м'яса недоїли українці

Динаміка погіршення купівельної спроможності українців змушує бити на сполох, заявив сьогодні під час засідання Опозиційного уряду народний депутат України від Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ, характеризуючи ситуацію з падінням добробуту більшості українських громадян.

Про це УНІАН повідомила прес-служба народного депутата.

За словами М.ПАПІЄВА, внаслідок неефективної економічної політики, яку проводить нинішня влада, відбувається подальше погіршення добробуту населення. Він зазначив, що за даними провідних європейських експертів, Україна посідає 40-е місце за купівельною спроможністю громадян серед країн Європи. При цьому українці можуть витратити тільки 13% від тієї суми, яку на споживчі товари витрачає середньостатистичний європеєць. "Але лякає навіть не це. Динаміка зниження купівельної спроможності українських громадян змушує бити на сполох", - вважає М.ПАПІЄВ.

Народний депутат зазначає, що, за розрахунками експертів Партії регіонів, Фонд оплати праці (ФОП) в цілому по державі за жовтень-грудень впав нижче очікуваного на 90 млрд. гривень. Одночасно катастрофічно впала купівельна спроможність середньої зарплати і пенсії, порівняно з 2007 роком. «Наприклад, у жовтні 2008 року на заробітну плату громадянин може купити на 11 кілограмів свинини менше, ніж у жовтні 2007 року, на 13 кг менше макаронних виробів і на 27 літрів менше молока. Те ж відбувається з купівельною спроможністю середньої пенсії», - сказав М.ПАПІЄВ.

«І в цей час немає жодного рішення уряду, який можна було б назвати випереджаючим, немає розрахунків економічних втрат, зниження рівня життя населення, динаміки зростання безробіття, немає плану дій в умовах поглиблення кризи, проекту бюджету, а отже – немає нічого, - сказав депутат. - Більш того, досі ніхто з відповідальних чиновників в економічному блоці уряду так і не відповів на питання: як прожити (точніше, вижити) більшості громадян при такому співвідношенні цін і зарплат і чому життя громадян перетворилося на боротьбу за виживання».