Коли бандура і баян ефективніші за політиків (відео)

Український гурт B&B project зіграв саундтрек до відомого британського серіалу «Шерлок» на бандурі та баяні. Буквально за три дні це відео зібрало понад 60 тис. переглядів на YouTube. Під час перегляду (спойлер – грають дуже круто), я згадала своє знайомство із гуртом. Мимоволі промайнула думка, що ці двоє молодих музикантів значно ефективніші за весь наш політикум у популяризації України і українського.

Для загальної картини треба трохи згадати події двомісячної давнини.

У соціальних мережах, зокрема, Facebook, дуже часто можна зустріти пости з хештегом #СлухайУкраїнське. Коли набув чинності закон про квоти для українських пісень на радіо (це був листопад минулого року), кількість цих постів помітно збільшилася. Активні користувачі мережі почали публікувати улюблені пісні українських виконавців (не буду приховувати, переважно це були хіти гурту «Океан Ельзи») та шерити те, що опублікували інші.

До події у соцмережі долучився навіть гарант – на FB-сторінці Петра Порошенка з’явилася пісня «ОЕ» «Веселі, брате, часи настали»

У Facebook навіть відбувся справжнісінький музичний флешмоб. «Поставте те, що любите, попросіть зробити це своїх друзів. Давайте покажемо, яка в нас чудова музика і яка гарна українська мова в українській пісні… Давайте зробимо так, що в нашій стрічці в ФБ хоча б сьогодні було якнайбільше нашої української музики»,– писала його ініціатор, народний депутат від «Народного фронту» Вікторія Сюмар.

До події у соцмережі долучився навіть гарант – на FB-сторінці Петра Порошенка з’явилася пісня «ОЕ» «Веселі, брате, часи настали».

Інформаційна хвиля швидко піднялася, втім, швидко і закінчилася. В принципі, воно і не дивно, адже це цілком нормальна риса Facebook-аудиторії: «підчепити» якусь тему, обговорити її та перемкнутися на іншу.

Цього місяця я знову зустріла у Facebook пост із хештегом #СлухайУкраїнське. Втім, мова йшла про дещо інше…

Молоді парубок і дівчина розмістили декілька яскравих світлин, на яких вони були зображені поруч із бандурою та баяном. Підпис складався буквально з декількох рядків: «B&B project – український гурт, мета якого повернути популярність народним інструментам. #СлухайУкраїнське». Побачивши ці фото, я згадала, як неодноразово натрапляла в мережі на різні відео цього гурту. Зокрема, виконання композицій гурту Metallica, «Щедрик» у клубній обробці, інструментальні твори з елементами дабстепу.

Потім google знайшов для мене додаткову інформацію, дізналася, що у квітні 2016 року музиканти відзняли кліп на композицію Антоніо Вівальді «Гроза». Цим відео поділився в Facebook прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, зазначивши: «Кожен раз відкриваю для себе нові українські таланти. Крутий кліп від українських музикантів з виконанням композиції Антоніо Вівальді на баяні і на традиційній українській бандурі. Визнання – це найкраща нагорода для талановитої молоді, давайте поширювати!»

Насправді, нічого не маю проти дум, але переконана: переважна більшість молодіжної аудиторії на них дійсно чхати хотіла

В одному з поки нечисленних інтерв’ю гурту молоді люди розповідали, що своїм виконанням борються із поширеними стереотипами про те, що «на бандурі грають тільки думи, а баян «рвуть на весіллях», таким чином популяризуючи автентичні українські музичні інструменти.

Насправді, нічого не маю проти дум, але переконана: переважна більшість молодіжної аудиторії на них дійсно чхати хотіла. А от стилем виконання музичних творів B&B project молодь цікавиться – кількість переглядів є тому підтвердженням.

Дійсно, в Україні, на жаль, саме треба популяризувати українське… Але для реального зацікавлення молоді (яка, на хвилинку, - майбутнє держави) робити це треба теж по-молодіжному. Інакше кажучи, заявляти про те, що Україна – це круто (за будь-якого втілення: у обробці народних пісень чи у «застарілих» музичних інструментах), потрібно мовою молоді. І вишиванка, і баян, і бандура можуть бути модними.

Таня та Сергій із B&B project це чудово розуміють, а ось політики, чомусь, ні. Адже їхня підтримка українського продукту обмежується лише репостами у Facebook…

Ірина Шевченко