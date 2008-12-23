Литвин проговорився, що бюджету в Раді досі немає

Верховна Рада України сьогодні не прийматиме проект державного бюджету на 2009 рік в першому читанні навіть у разі його надходження до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

За його словами, якщо уряд подасть сьогодні до ВР проект держбюджету, то в Верховній Раді сьогодні відбудеться тільки його представлення.

Спікер пояснив це тим, що у першому читанні проект держбюджету не може бути прийнятий без розгляду законопроекту на засіданні профільного комітету.

«Сьогодні буде тільки представлення, тому що без розгляду комітету не можна приймати законопроект в першому читанні», - сказав В.ЛИТВИН.

В той же час, за його словами, якщо в парламенті не буде протистояння, то вже в четвер, 25 грудня, можна буде розглянути проект держбюджету і визначитися щодо його остаточного ухвалення.

«Ситуація буде непроста, але не приймати рішення не можна», - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН також висловив думку, що спочатку необхідно ухвалити важливі для країни документи, а вже потім продовжувати з’ясовувати політичні відносини.