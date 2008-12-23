У Ющенка вказали ГПУ на спільні інтереси Тимошенко та Сороса

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН звертається до Генеральної прокуратури щодо перевірки ролі світових валютних спекулянтів на фінансову ситуацію в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

«Протягом останнього часу Кабінет міністрів залучив низку закордонних фінансових консультантів. Таку ініціативу можна було б лише вітати, однак викликають занепокоєння непрозора процедура їх залучення, вартість послуг, що вимірюється мільйонами євро на місяць, та відсутність публічних результатів їх діяльності - ефективних антикризових рішень КМУ. Більше того, задекларована мета залучення експертів - ефективна імплементація кредитної угоди з МВФ - втратила актуальність після того, як Кабмін грубо її порушив, подавши до ВРУ проект Держбюджету-2009 з дефіцитом 2%», - наголосив І.ПУКШИН.

Заступник глави Секретаріату Президента нагадав, що “угодам з консультантами передувала утаємничена від громадськості зустріч у ресторані під Києвом Юлії ТИМОШЕНКО з відомим фінансовим спекулянтом Джорджем СОРОСОМ”.

«Обставини цієї зустрічі, про яку стало відомо завдяки українським ЗМІ, дають підстави припускати, що розмова стосувалася української фінансової системи. Важливо, що при цьому Юля ТИМОШЕНКО виступала не як прем‘єр-міністр України, а радше як приватна особа, яка, природно, має приватні інтереси», - зазначив І.ПУКШИН. За його словами, «за дивним збігом речей невдовзі валютний ринок України, ситуацію на якому протягом першої половини листопада вдавалося тримати під контролем, заштормило. Розпочалася друга, набагато потужніша хвиля падіння курсу національної валюти».

«Усім відомий професійний почерк Джорджа СОРОСА, який «обвалив» не одну національну валюту світу. На його рахунку - британський фунт стерлінгів, американський долар, російський рубль, валюти країн Азіатсько-тихоокеанського регіону», - наголосив заступник глави Секретаріату Президента. «Експерти стверджують, що валютні ігри СОРОСА віддалили запровадження євровалюти на 7 років, а азійські економіки були відкинуті у розвитку на десятки років назад. Суть технології валютних спекуляцій зводиться до інформаційно-психологічних атак, які ми вже мали можливість спостерігати минулого четверга», - підкреслив І.ПУКШИН.

Він переконаний, що «поява такого фінансового «діяча» в Україні та наступний розвиток подій не може залишитися поза увагою українських відповідних органів”. “Особливо, з огляду на те, що найактивнішим лобістом таких послуг виступив не міністр фінансів чи економіки, а віце-прем‘єр-міністр НЕМИРЯ, якого пов‘язують давні стосунки з паном СОРОСОМ», - додав І.ПУКШИН.