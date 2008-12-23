Ющенко обіцяє, що за 7 днів гривня до долара стабілізується

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що через 7 днів відбудеться стабілізація на валютному ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні».

В.ЮЩЕНКО вчергове наголосив, що гривня сьогодні недооцінена, передевальвована. Він висловив сподівання, що на цьому тижні буде подоланий „психологічний тиск” на гривню, через який, зокрема, і відбулась її девальвація.

„Гривня прийняла удар торгівельного балансу, платіжного балансу, дефіциту бюджету. Сподіваюсь, що у ці дні вирішується доля й по психологічному фактору. Як тільки стала відома макроекономіка (показники – УНІАН), як тільки були здійсненні платежі по боргах за газ 17 грудня, була застосована тактика по стабілізації курсу”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, тактика полягала в тому, що НБУ заявляє наперед, за яким курсом буде здійснюватись продаж або купівля валюти НБУ, було встановлено відповідний коридор, тощо.

„Починаючи з четверга, ми приступили до тактики, мета якої - атакувати ті обставини, які на психологічному рівні формували ажіотажний попит, а за ним - спекуляції на валютному курсі. Три дні поспіль, включаючи сьогоднішній день, міжбанк входить у ринкове русло”, - сказав В.ЮЩЕНКО.