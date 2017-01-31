Москаль про трагедію у Княжичах: силовикам просто соромно розповісти, що там сталося

"Я знаю не зі слів Авакова (глава МВС Арсен Аваков - УНІАН) і слів Генпрокуратури. Я думаю, що насправді їм просто соромно розповісти, що сталося. Чому злочинцям дали можливість виїхати? Вони поміняли одні машини, інші, а коли їх затримали, то вкрадені гроші кудись зникли. Чи то по дорозі в поліцію вони десь зникли, чи то ще десь, але чомусь усі мовчать. Ну, і другий момент. Коли приїхала держохорона, вони ж забрали алкоголь і все, що було в хаті, а коли приїхала поліція, то один з них зробив попереджувальний постріл, щоб попередити своїх", - цитує Москаля Апостроф.

Він підкреслив, що в його словах 99% правди, може, "просто якісь нюанси упустив".

Читайте такожЛуценко назвав причини загибелі поліцейських у Княжичах

"Потім вже почалася безладна боротьба, яка і призвела до жертв. Ну, хто це вам скаже, хто зізнається, що ми дійшли до такого? Гроші втратили, співробітники загинули, грабіжників упустили. Їх вже взяли, коли розгорівся скандал. Ніхто не хоче зізнатися, як воно було насправді. Я відразу сказав, що не могла ця стрілянина початися з нічого. Моя думка, що тих, кого затримали, просто прикривали, і ніхто не збирався їх затримувати", - озвучив свою версію подій Москаль.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня 2016 року в с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.

Група затримання карного розшуку та спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд Держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників кримінальної розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив у групу захоплення.

За результатами службової перевірки, з лав Національної поліції звільнено 7 офіцерів, які займали керівні та оперативні посади. Стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення. Зокрема, знято з посади керівник карного розшуку Києва, який безпосередньо відповідав за підготовку і проведення операції. Також звільнено керівників оперативної служби столичного главку поліції, які не забезпечили належної комунікації та обміну інформацією між підрозділами, які перебували на місці події.

Крім того, не оцінивши обстановку, яка склалася на місці події, зазначені посадові особи доповіли керівництву недостовірну інформацію. Також залишились без посад ряд керівників Шевченківського управління поліції.