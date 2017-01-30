Перший постріл у Княжичах здійснила поліція охорони – Луценко

Про це в ефірі програми ТСН.Тиждень на каналі 1+1 вперше заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Зазначається, що відео з нагрудних камер попередньо свідчить про те, що першими відкрив вогонь співробітник поліції охорони, перебуваючи за кам'яним парканом.

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"Він вистрелив у повітря і далі почалася перестрілка. Це трагедія. Це зіткнення підрозділів, які діяли по своїм інструкціям", - сказав Луценко.

"Будинок був пограбований двічі. Спочатку професійними людьми, які мали зв'язок з колишніми працівниками поліції. І ймовірно це зробили також і працівники поліції охорони ДСО, які прибули на місце після того, як перша хвиля грабіжників вже від'їхала. В нас є докази, що вони винесли вже з пограбованого приміщення елітні, спиртні напої і тут помітили розвідників, які за цим слідкують. Затримали їх. А далі відбулося те, що відбулося", - зауважив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня 2016 року у с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинуло 5 правоохоронців.

Група затримання карного розшуку і спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд Держслужби охорони, який затримав поліцейських, сприйнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників кримінальної розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

За результатами службової перевірки, з лав Національної поліції звільнено 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах. Стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.

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Зокрема, знято з посади керівника карного розшуку Києва, який безпосередньо відповідав за підготовку та проведення операції. Також звільнено керівників оперативної служби столичного главку поліції, які не забезпечили належної комунікації та обміну інформацією між підрозділами, що перебували на місці події. Крім того, не оцінивши обстановку, яка склалася на місці події, зазначені посадовці доповіли керівництву недостовірну інформацію.

Також посад позбавили низку керівників Шевченківського управління поліції.