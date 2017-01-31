В ОБСЄ 2 лютого обговорять затримання кримського адвоката Курбедінова

Як передає Радіо Свобода, про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

«На цьому тижні питання про затримання Еміля Курбедінова будуть обговорювати в рамках засідань усіх міжнародних організацій: ООН, ОБСЄ. У четвер пройде чергове засідання постійної ради ОБСЄ, до складу якої входять 57 країн-учасниць, і це питання буде однозначно на порядку денному», – сказала Беца.

За її словами, МЗС України направило ноту протесту з вимогою пояснити, за що і на яких підставах затримали Курбедінова.

Читайте такожЗатриманого в окупованому Криму адвоката Курбедінова можуть звинуватити в екстремізмі

«Ноти протесту направляються по кожному випадку затримань. Вони не можуть бути в публічному доступі, тому що це дипломатичне листування. Але реакції немає, Росія ігнорує всі наші звернення. У будь-якому випадку, це важливо, тому що ми збираємо всі документи як доказову базу для майбутніх позовів до міжнародних судів», – зазначила вона.

Курбедінова затримали 26 січня, коли він їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. Того ж дня Залізничний районний суд Сімферополя, підконтрольний Росії, визнав Курбедінова винним у поширенні екстремістських матеріалів і постановив взяти його під варту на 10 діб. Приводом для цього стало те, що в 2013 році Курбедінов розмістив у соцмережі «ВКонтакте» перепост про мітинг організації «Хізб ут-Тахрір» в Сімферополі.

Курбедінов є одним з провідних кримських адвокатів, що спеціалізуються на політичних справах. Він сам і його колеги розцінюють арешт як грубе перешкоджання його адвокатській діяльності.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо незаконного затримання Курбедінова. У секретаріаті українського омбудсмена серйозно стурбовані, що за ці 10 днів, на які заарештовано адвоката, "правоохоронні органи Криму" можуть зробити все для того, щоби стосовно нього з’явилась якась надумана кримінальна справа.

Курбедінов представляв інтереси у справі "26 лютого", захищав права ряду фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір". Серед підзахисних Курбедінова – Ільмі Умеров, Емір-Усеін Куку, переслідуваний окупаційною владою кримський журналіст Микола Семена та інші фігуранти справ кримських мусульман і так званих справ "диверсантів".