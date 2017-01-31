У Держдепартаменті США висловили стурбованість через сплеск насилля в Авдіївці

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті Держдепартаменту.

"Сполучені Штати глибоко стурбовані останнім сплеском насильства на сході України довкола Авдіївки-Ясинуватої. З 28 січня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляла про драматичне посилення бойових дій, в тому числі за допомогою важкої артилерії та іншого озброєння, забороненого Мінськими угодами", - йдеться у заяві.

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Також сказано, що у Держдепартаменті закликали встановити негайний і стійкий режим припинення вогню та надати повний і необмежений доступ спостерігачам ОБСЄ, щоб запобігти загостренню гуманітарної кризи в Авдіївці.

В Держдепі вчергове висловили підтримку повному виконанню Мінських угод.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки і житлові квартали міста, і не погоджуються припинити вогонь.

30 січня Авдіївку через обстріл залишилася без водо-, електро - та теплопостачання. В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.

За словами президента Петра Порошенка, приймаються необхідні заходи для того, щоб забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки і 3,5 тис. приватних будинків: військові розгорнули зимові намети, військово-польові кухні, уряд забезпечив генераторами; також створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.