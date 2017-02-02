Україна закликала Раду Європи посилити тиск на Росію за її злочини в Авдіївці.

Про це йдеться у прес-релізі, оприлюдненому Постійним представництвом України при Раді Європи.

Зазначається, що Україна ініціювала обговорення ситуації на Донбасі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке відбулося сьогодні. Участь у засіданні взяли делегації держав-членів Ради Європи, генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд та генеральний секретар Парламентської асамблеї Ради Європи Войцех Савицький.

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Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця привернув увагу Комітету міністрів до гуманітарної кризи, що розгортається в районі Авдіївки і Ясинуватої, та зусиль уряду України, волонтерів і Червоного Хреста з надання допомоги цивільному населенню.

«Українська сторона наголосила, що Російська Федерація здійснює ефективний контроль за діями терористів т.зв. «ДНР» і відзначила, що протягом трьох останніх днів російсько-терористичні сили масово використовували заборонену Мінськими домовленостями зброю та ігнорували заклики України до припинення вогню», - йдеться у прес-релізі.

Зазначається, що окрему увагу Україна приділила розгортанню російськими посадовцями та ЗМІ пропагандистської операції, заснованої на фейкових новинах, щоб звинуватити Україну в ескалації конфлікту. «У зв’язку з цим було наголошено, що аналогічний фірмовий почерк Росії щодо спотворення реальності для прикриття своїх агресивних військово-політичних цілей спостерігався і в українському Дебальцевому, і в сирійському Алеппо, і під час нападу на Грузію у 2008 році», - сказано у прес-релізі.

Українська делегація закликала Раду Європи використати усі можливості для забезпечення того, щоб російські злочини і грубі порушення прав людини в Україні не залишилися безкарними. Крім того, Україна «закликала Раду Європи посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення агресії в Україні та забезпечення повного виконання Росією Мінських домовленостей».

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Ключові сигнали генерального секретаря та низки делегації держав-членів Ради Європи стосувалися необхідності негайного припинення вогню, створення умов для подолання гуманітарної кризи та безальтернативності виконання Мінських домовленостей, наголошується у прес-релізі.

«Переконаний, що Росія не буде задоволеною тим, що почула сьогодні від держав-членів Ради Європи під час засідання Комітету міністрів. Солідарність з Україною залишається високою, а це звужує простір для маневрів Москви. Ми і надалі активно працюватимемо в Раді Європи на випередження, щоб не допустити послаблення тиску на Росію», – зауважив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба за підсумками засідання Комітету міністрів.