Країни-учасники ОБСЄ поклали на Росію відповідальність за припинення вогню на Донбасі

Про це в ефірі каналу "112 Україна" заявила спікер МЗС України Мар'яна Беца.

"Ми повідомили усі країни-учасниці про кричущі порушення РФ мінських домовленостей. Також повідомили, що зараз відбувається в Авдіївці, про кількість загиблих, поранених. Ми закликали РФ до негайного припинення вогню і підкреслили, що вона несе повну відповідальність за ситуацію в Авдіївці. Нашу позицію підтримали всі партнери, відзначили, що Росія несе відповідальність за підтримку терористів на сході України. РФ була єдиною делегацією, яка фактично повторила свій звичайний нарратив, що у всьому винна Україна", - заявила Беца.

Крім цього на засіданні обговорювалося питання критичної гуманітарної ситуації.

"Були виголошені заяви ключовими гравцями, США, Швейцарією, Канадою, ЄС, Францією, Німеччиною про необхідність припинення цих дій і відповідальності РФ. Також акцент на посилення спроможності спеціальної моніторингової місії верифікації припинення вогню і відведення зброї, і заклик до РФ дозволити ОБСЄ мати доступ до територій України, в тому числі, що не контролюються урядом", - додала Беца.

Також, на сторінці постійного представництва України при ОБСЄ в Twitter повідомляється, що країни-учасники ОБСЄ закликали зобов'язати РФ підтримувати режим припинення вогню.

