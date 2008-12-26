Литвин втихомирив регіоналів: трибуна ВР розблокована

Партія регіонів розблокувала трибуну парламенту, і сьогоднішнє ранкове засідання Верховної Ради відкрито.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, пояснюючи причину блокування фракцією ПР трибуни парламенту, зазначив, що «обурення у фракції Партії регіонів викликала дія, що спрацювали картки народних депутатів, яких не було в сесійній залі, під час голосування за проект бюджету на 2009 рік».

За словами спікера, має бути створена група, яка включатиме по одному представнику від фракцій для з’ясування ситуації. Він зазначив, що до цієї роботи має також приєднатися Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики і організації роботи Верховної Ради України.

Цю групу очолюватиме перший заступник голови ВР України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

В.ЛИТВИН звернувся до народних депутатів, щоб більше не допускати таких фактів, які «принижують Верховну Раду».

Як повідомляв УНІАН, вчора фракції Партії регіонів заявила, що в сесійній залі були відсутні народні депутати із цієї фракції Сергій ГОЛОВАТИЙ та Василь ГОРБАЛЬ, але їхні картки спрацювали під час голосування за прийняття проекту бюджету на наступний рік.