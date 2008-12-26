Кириленко висунув умову підтримки бюджету

Депутатська група «За Україну» не голосуватиме за бюджет-2009, якщо в ньому не будуть збільшені видатки на оборону, охорону здоров’я, культуру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО, який очолює цю групу. (УНІАН: до складу групи “За Україну” увійшли 18 народних депутатів, які є членами партій «Наша Україна», НРУ, а також позапартійні).

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що проект бюджету на 2009 рік не підтримується частиною фракції НУ-НС тому, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не враховує пропозиції щодо збільшення видатків на оборону, на охорону здоров’я, на культуру і на деякі соціальні програми. Він підкреслив, що «це абсолютно помірковані цифри, які в порівнянні з тими грошима, які депутати від БЮТ віртуально роздають у залі за уже вирішені питання, просто сміхотворні».

Він наголосив, що «без розв’язання цих проблем депутатська група «За Україну» за бюджет голосів давати не буде».

В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що група «не підтримує ідеології, що краще, абиякий бюджет», ніж неприйняття ніякого. Він сказав, що така ідеологія підходить тим, «хто відчуває себе тимчасовими людьми в уряді».