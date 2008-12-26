Стельмах і Порошенко не з’явилися до ВР
13:50, 26 грудня 2008Політика
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Парламент обговорює фінансову ситуацію
Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ і голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО не з’явилися до Верховної Ради України для надання інформації про фінансову ситуацію в країні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який веде пленарне засідання.
Парламент зараз заслухав попередній звіт Тимчасової слідчої комісії ВР з питань перевірки діяльності Нацбанку в період фінансової кризи, після чого планувалися виступи В.СТЕЛЬМАХА і П.ПОРОШЕНКА.
За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, згідно з інформацією Секретаріату ВР, В.СТЕЛЬМАХ зараз перебуває на нараді в Президента України Віктора ЮЩЕНКА, а П.ПОРОШЕНКО хворіє.
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