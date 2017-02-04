Меркель пообіцяла Порошенку: не допустить жодних геополітичних угод за спиною Києва - ЗМІ

Про це у своїй статті для DT.UA пише Сергій Рахманін, посилаючись на власні джерела.

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"Під час недавнього візиту Петра Порошенка в Берлін Ангела Меркель (за даними наших джерел - Ред.) запевнила очільника української держави, що не допустить жодних зовнішньополітичних угод за спиною України. Ймовірність її переобрання на роль федерального канцлера, як і раніше, висока, і наявність такого союзника для України — важлива обставина", - наголосив він.

За словами автора, найближчим часом саме Німеччина може залишитися "єдиним великим" союзником України.

Нагадаємо, Петро Порошенко відвідав Німеччину з офіційним візитом 30 січня. Президент України був змушений перервати візит у зв'язку з загрозою гуманітарної катастрофи в Авдіївці.