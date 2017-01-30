Порошенко перервав візит до Німеччини через ситуацію в Авдіївці

Це рішення він прийняв через обстріли в Авдіївці, які призвели до надзвичайної ситуації. Про це у своєму Twitter повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

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"Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці, що межує з гуманітарною катастрофою", — повідомив він.

Водночас заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв в ефірі 5 каналу заявив, що останнім часом надходить інформація про вельми напружену ситуацію в Авдіївці.

"Ви знаєте, що були недавно обстріли, і зараз є інформація про те, що в зв'язку з обстрілами була зруйнована важлива критична інфраструктура міста, і є загроза гуманітарної катастрофи", - сказав він.

"У зв'язку з ескалацією напруженості довкола Авдіївки президент України вирішив перервати свій візит до Берліна й терміново повернутися до Києва для того, щоб координувати заходи й уряду, і заходи, пов'язані із запобіганням гуманітарної катастрофи та пошуку реагування на ті обстріли, які сьогодні відбуваються навколо Авдіївки ", - наголосив Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко прибув з візитом до Німеччини. Планувалися переговори президента з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Порошенко також повинен був провести зустрічі з президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом, віце-канцлером Німеччини Зігмар Габріель і представниками німецьких ділових кіл.