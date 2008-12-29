Делегація Нафтогазу продовжує переговори в Москві

Делегація НАК «Нафтогаз України» у понеділок продовжує переговори в Москві з керівництвом ВАТ «Газпром».

Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник Управління зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

За його словами, від «Нафтогазу» переговори проводять голова Правління Олег ДУБИНА, його перший заступник Ігор ДІДЕНКО і заступник Володимир ТРИКОЛИЧ.

Нагадаємо, «Нафтогаз» і «Газпром» ведуть переговори за контрактом про постачання газу 2009 року та погашення заборгованості за газ.

За останній місяць відбулося кілька раундів переговорів ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», під час яких розглядали різні варіанти погашення боргу, зокрема пропозицію «Газпрому» здійснити взаємозалік українського боргу у вигляді авансу за транзит російського газу територією України.

Росія наполягає на тому, що НАК «Нафтогаз України» заборгував їй за поставлений газ понад 2 млрд. доларів. Своєю чергою, НАК «Нафтогаз України» заявила, що компанія цілком виконала свої фінансові зобов`язання з оплати імпортованого газу з січня до жовтень поточного року включно, і на сьогодні може йтися про погашення поточних платежів.

24 грудня ВАТ «Газпром» заявив, що НАК «Нафтогаз України» погасив заборгованість за вересень-жовтень і залишився борг за листопад-грудень у розмірі 1,678 млрд. дол. без урахування штрафних санкцій.

За словами офіційного представника «Газпрому» Сергія КУПРІЯНОВА, заборгованість «Нафтогазу» за листопад становить 805,8 млн. дол., за грудень – 862,3 млн. дол. і штрафні санкції - близько 450 млн. дол.

24 грудня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що в разі несплати Україною газового боргу Росія буде вимушена припинити постачання газу.

Довідка УНІАН. 2 жовтня 2008 року під час зустрічі голови уряду РФ Володимира ПУТІНА та прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО було підписано Меморандум про співпрацю в газовій сфері. Одним з ключових положень документа є можливість переходу на прямі довгострокові відносини між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» з 1 січня 2009 року. При цьому «Газпром» зберігає можливість продавати напряму кінцевим споживачам України 7,5 млрд. куб. м газу на рік. Документом підтверджено намір поетапного переходу на ринкові, економічно обґрунтовані та взаємоузгоджені ціни на газ для України, а також тарифи на транзит газу її територією.

Умовою виконання положень Меморандуму є повне погашення НАК «Нафтогаз України» всієї наявної заборгованості за поставлений газ.