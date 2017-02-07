Скандал в українському небі: Київ та Мінськ домовилися про компенсацію за повернення літака "Белавіа"

Про це заявив генеральний директор ВАТ "Авіакомпанія "Белавіа" Анатолій Гусаров, передає БЕЛТА.

"Це питання врегульовано до взаємовигідного розуміння двох сторін. Проблему закрито, компенсаційний механізм знайдений з урахуванням законодавства й України, і Білорусі. За сумою, яку ми висували українській стороні, знайдений варіант компенсації, нас це повною мірою задовольнило", - наголосив він.

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Гендиректор "Белавіа" пояснив, що конфлікт був врегульований за допомогою угоди з "Украерорухом" про рівні якості обслуговування (Service level agreement). "У рамках цієї угоди і було вирішене питання", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня 2016 року Служба безпеки України змусила пасажирський літак компанії «Белавіа», який вилетів з аеропорту «Київ» (Жуляни) в Мінськ, повернутися в Київ. Причиною дій СБУ була присутність на борту літака громадянина Вірменії Артура Мартиросяна, прихильника антимайдану.

Підозрюваного зняли з літака й обшукали. Борт вилетів до Мінська після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили - він прибув до Мінська іншим авіалайнером.

Білорусь на офіційному рівні зажадала від України вибачень та грошової компенсації збитку. 24 листопада 2016 року заступник генерального директора з маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності «Белавіа» Ігор Чергінець заявив, що питання про виплату компенсації за повернення лайнера в київський аеропорт «Київ» перебуває на стадії опрацювання.