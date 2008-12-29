Луценку хоч зараз принесуть на підпис документи щодо вільного продажу зброї
Заступник не бачить нічого страшного
Заступник міністра внутрішніх справ України, начальник міліції громадської безпеки Олександр САВЧЕНКО вважає, що надання громадянам дозволів на купівлю травматичної зброї не призведе до погіршення криміногенної ситуації в державі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання журналістів.
«Що це дасть – будемо аналізувати, побачимо. Я не думаю, що це вплине на ріст злочинності», - сказав О.САВЧЕНКО.
При цьому він зазначив, що в МВС практично завершено розробку відповідного нормативного акту, згідно з яким громадянам дозволятиметься купувати травматичну зброю.
«Я готовий його хоч завтра віддати міністру на підпис», - сказав О.САВЧЕНКО, додавши, що, враховуючи новорічні канікули, цей відомчий акт необхідно ще буде узгодити у Міністерстві юстиції та декількох інших відомствах, а тому остаточно він може вступити в дію не раніше кінця січня.
Як повідомлялося, 25 грудня в ефірі «5-го каналу» міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО сказав: "Ми вирішили підготувати документи, щоб дозволити всім без винятку категоріям громадян, окрім наркоманів і алкоголіків, вільно придбати пістолет травматичної несмертельної дії... Сподіваюся, вже в січні питання буде юридично врегульоване, і кожен свідомий громадянин, який має можливість купити такий пістолет в магазині, а потім зареєструвати в дозвільній системі МВС, дістане таку можливість".