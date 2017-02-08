У МЗС Німеччини відреагували на скандальну заяву посла про вибори на Донбасі

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Мінські домовленості є дороговказом, передає DW.

"Дороговказом для всіх наших зусиль, спрямованих на подолання кризи на сході України, є Мінські домовленості між Росією та Україною від 12 лютого 2015 року, укладені за посередництва Німеччини та Франції", - наголосили у МЗС ФРН.

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Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю виданню РБК-Україна Райхель підтвердив наявність німецько-французького варіанту «дорожньої карти» реалізації Мінських угод. Він не став вдаватися в його конкретику, але навіть загальні тези дають підставу вважати, що цей варіант не буде беззастережно сприйнятий в Україні. Зокрема дипломат припустив, що вибори на окупованій частині Донбасу можуть відбутися за присутності там російської армії. Усе, за його словами, залежатиме від умов, за якими ці вибори будуть проводитися.

Пізніше Райхель пояснив, що говорив про створення необхідних умов для проведення виборів на Донбасі, коли припускав, що вибори на окупованій частині Донецької й Луганської областей можуть відбутися за присутності там російської армії.

6 лютого дипломат, не стверджуючи, що ситуація ідентична, нагадав про останні парламентські вибори при комуністичному режимі в Німецькій Демократичній Республіці, які відбувалися за присутності Західної групи Збройних сил Радянського Союзу.