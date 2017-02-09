Нацрада оштрафувала радіо "Вєсті" та "Шансон" за невиконання мовних квот

За результатами позапланових перевірок радіомовників щодо трансляції українських пісень в ефірі 9 лютого Національна рада застосувала штрафні санкції до кількох радіостанцій. Про це повідомили у прес-службі Нацтелерадіо.

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Зокрема, ТОВ "Телерадіовидавнича компанія "Мастер" ("Вести.Радио") отримала штраф у розмірі 5% суми ліцензійного збору за недотримання квоти ведення програм і передач державною мовою. Сума штрафу складе 39 600,00 грн.

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"Радио Шансон" 8 листопада 2016 року, коли проводився моніторинг, транслювало 21,1% пісень державною мовою протягом доби. Штраф складе 125 726,40 грн.

В ефірі радіостанції "KISS FM" з Києва 09.11.2016 частка пісень державною мовою протягом доби становила 22%, а в проміжках часу із 07:00 до 14:00 – 24% і з 15:00 до 22:00 – 22,5%.

Крім того, порушення виявили в ефірі кількох регіональних мовників.

Частка пісень державною мовою протягом доби в ефірі ТОВ Незалежної ТРК "Ірта", м. Луганськ, 11 листопада 2016 року становила 14,4%, а в період із 07:00 до 14:00 – 24,49%.

ТОВ "Телерадіокомпанія Маяк", м. Олександрія Кіровоградської обл., 17листопада 2016 року транслювало – 6% пісень державною мовою упродовж доби, 9% - із 07:00 до 14:00 і 4% - з 15:00 до 22:00.

15 листопада 2016 року "Телерадіокомпанія "Скіфія" із Новомосковська Дніпропетровської області мала в ефірі 16,36% пісень державною мовою протягом доби.

ТОВ "Радіо "Нова хвиля", м. Харків, 9 листопада 2016 року в проміжку часу з 15:00 до 22:00 транслювало 3% українських пісень.

У харківського ТОВ "Телерадіокомпанія "Сімон" 14 листопада 2016 року зафіксовано 14,2% пісень державною мовою протягом доби і 23% у час із 07:00 до 14:00 та 22,1% із 15:00 до 22:00.

У ТОВ "Телерадіовидавнича компанія "Мастер" з Харкова виявлено порушення щодо обсягу ведення передач державною мовою. Так, в ефірі мовника 12 листопада 2016 року він становив 49,22%.

"Національна рада визнала порушення ліцензіатами частини другої чи п’ятої статті 9 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Відповідно до частини одинадцятої статті 72 цього Закону до усіх мовників застосовано штрафну санкцію. Таким чином, розмір штрафів для мовників становив: УК "Телебачення і радіомовлення "Ютар" - 215 600,00 грн., ТОВ "Телерадіокомпанія "Шансон" - 125 726,40 грн., ТОВ Незалежної ТРК "Ірта" - 25 864,00 грн., ТОВ "Телерадіокомпанія Маяк" - 4 040 грн., "Телерадіокомпанія "Скіфія" у формі ТОВ - 33 600,00 грн., ТОВ "Радіо "Нова хвиля" - 36 360,00 грн., ТОВ "Телерадіокомпанія "Сімон" - 37 800,00 грн., ТОВ "Телерадіовидавнича компанія "Мастер" - 39 600,00 грн", - повідомили у Нацраді.

Загальна сума штрафних санкцій становить понад 500 тисяч гривень.

Як відомо, з 8 листопада телерадіоорганізації у мовленні мають забезпечувати упродовж першого року трансляцію 25% пісень українською мовою, поширених протягом доби, а також у проміжках між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00. Протягом другого року після набуття чинності новелами Закону ця частка становить - 30 відсотків, а третього року - 35 відсотків.

Крім того, телерадіоорганізації мають забезпечувати з першого року не менше 50 відсотків добового обсягу ведення передач державною мовою, другого року - не менше ніж 55 відсотків, а протягом третього року - не менше як 60 відсотків.