Нацрада оштрафувала радіостанцію за трансляцію пропагандистської реп-пісні

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення в ході сьогоднішнього засідання члени Нацради проголосували одностайно.

«За результатами позапланової перевірки ТОВ «Телерадіокомпанія «МіКомп» (м. Кам'янське Дніпропетровської області)... є пропозиція визнати порушення. Керуючись статтею 72 Закону («Про телебачення і радіомовлення» - УНІАН) стягнути штраф 25% від суми ліцензійного збору - УНІАН) - це 44 тис. грн», - сказав голова регулятора Юрій Артеменко в ході засідання.

За його словами, під час моніторингу Нацради в ефірі радіо «МіКомп» була зафіксована трансляція музичного твору російського реп-виконавця Мота «День и ночь», в тексті якого є елементи пропаганди та популяризації держави-агресора.

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Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2016 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телерадіокомпанію "Шансон" на 294,36 тис. грн за трансляцію пісні, що пропагує військово-морські сили держави-агресора.

30 листопада 2016 року набув чинності закон, що надає Нацраді з телерадіомовлення право штрафувати телерадіоорганізації та провайдерів програмних послуг за заклики до війни та насильницької зміни конституційного ладу.

Згідно із законом, Нацраді надаються повноваження щодо накладення на мовників та провайдерів програмної послуги штрафів у розмірі 25%, 10% і 5% від суми ліцензійного збору, які стягуватимуть залежно від складності порушень.

5 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України, яким встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України, забороняється публічне використання такої продукції та визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які ігноруватимуть таку заборону.