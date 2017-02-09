Фукуяма порадив, яких українських політиків "потрібно замінити"

Автор теорії "кінця історії", відомий філософ і аналітик зі Стенфордського університету (США) Френсіс Фукуяма вважає, що в Україні багато політиків, яких потрібно замінити, пише «Новое время».

Фукуяма пояснив, що це потрібно зробити тому, що у багатьох діючих в Україні політиків - радянська свідомість, а тому важливо виростити покоління з іншими потребами.

«Багато діючі політичні гравці — це люди, які виросли в радянський час і в яких досі радянське розуміння державної служби. Тому їх потрібно замінити. Дуже важливо, щоб виросло нове покоління, з іншими цінностями. Але вони не виграють боротьбу, якщо не будуть до неї готові», - сказав він.

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Філософ також зазначив, що такі українські проблеми, як корупція, теж були і в інших країнах, які все побороли її.

«До того ж українські проблеми багато в чому цілком співвідносні із проблемами інших країн. Буквально тільки що я презентував кейс американської служби лісового господарства з XIX століття, який показує, що американська політична система в той час була корумпована. Багато хто цього не розуміє, їм здається, що Америка ніколи не знала великомасштабної корупції», - сказав Фукуяма.

Повне інтерв'ю Френсіса Фукуяма читайте у свіжому номері журналу «Новий час».