Росія влаштувала «газовий спектакль» для Європи?

Дії Газпрому є ні чим іншим, як намаганням «залатати дірки» в бюджеті російського монополіста. Такої думки дотримується експерт Школи політичної аналітики при НаУКМА Петро Бурковський.

«За розрахунками, Газпром отримає в цьому році на 20 млрд. дол. США менше, ніж очікувалося, - повідомив Бурковський в коментарі УНІАН. - Тому російська компанія намагається витиснути гроші звідки тільки можливо, а якщо не гроші то певні переваги».

При цьому експерт відзначає, що «Росією розігрується спектакль спрямований, в першу чергу, на європейських споживачів для того, щоб показати, що Україна, мовляв, зараз шкодить європейській енергетичній безпеці». Проте, Бурковський впевнений, що цьогорічне відключення Росією газу не може виконувати роль ефективного дипломатичного, силового заходу.

«Якщо пригадати 2006 рік, то відключення газу було доволі ефективним механізмом, у нас просто бракувало газу, - нагадує події дворічної давнини Бурковський. - Тепер же, протягом 2008 року, Уряд забезпечив «закачку» достатньої кількості газу в газосховища. Тому теперішня, так би мовити російська зброя, ефекту не має».

Експерт переконаний, що українська влада на даному етапі чинить абсолютно вірно, і потрібно надалі залишатися на своїх позиціях.

«Поки у наших газосховищах є газ, ми можемо витримувати тиск з боку Росії, - зазначає Бурковський. - Якщо ж Газпром не виконуватиме своїх зобов’язань із забезпечення України технічним газом для здійснення транзиту російського газу в Європу, то у нашої сторони немає жодних підстав погоджуватися на російські умови».

На його думку, конфліктна ситуація, що нині має місце у газових відносинах, багато в чому, викликана непрозорими схемами постачання газу.

«Певні українські політики і російське керівництво, починаючи з 2004 року, шукали способів завести в газові стосунки посередників і на цьому заробити, - зазначає експерт. - При цьому діючи в обхід державних структур, в обхід державного бюджету. Потрібно раз і назавжди ввести прозорі стосунки, перевести газові відносини на пряму між Нафтогазом і Газпромом, відштовхуючись від формули, що включає ціну на нафту».

На даному ж етапі, прогнозує Петро Бурковський, буде укладена тимчасова угода між Росією та Україною.

«Очевидно, такі домовленості будуть діяти до президентських виборів в Україні, аж поки не з’явиться новий глава держави, - вважає експерт. - І лише тоді, за тих умов, коли Президент, Уряд і парламент будуть дотримуватися однієї політичної лінії, тоді Росія буде змушена піти на довгострокові умови».