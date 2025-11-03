У Чехії з’явилася коаліція з 'україноскептиків': прихильники Бабіша підписали угоду

Андрей Бабіш сформував коаліцію та невдовзі може очолити уряд.

У Чехії лідери трьох правих та популістських партій 3 листопада підписали угоду про створення парламентської коаліції, яка тепер може висунути очільника уряду. Новим прем’єром, як очікується, стане лідер руху ANO Андрей Бабіш, пише Радіо Свобода. Це один із найбагатших людей країни. Він вже був прем’єр-міністром, а останні чотири роки провів в опозиції.

У коаліцію з ANO, як і прогнозувалося, увійшли дві правопопулістські партії – "Свобода і пряма демократія", яку очолюе+є з Томіо Окамурою. Ця партія, пише видання, побудувала передвиборчу кампанію на критиці процесу міграції до Європи, в тому числі і з України. Ще однією партію, що увійде до коаліції, стала партія "Автомобілісти для себе". Вони відомі, як критики так званої екологічної "зеленої" повістки.

"Обидві ці партії скептично налаштовані щодо підтримки України. У проєкті програми майбутньої коаліції йдеться, що новий уряд Чехії відкине спроби створення загальноєвропейської армії", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також у проєкті сказано про розширення співпраці зі Словаччиною та Угорщиною, позиція яких щодо підтримки України відрізняється від більшості країн ЄС. Але документ не передбачає можливості виходу з НАТО та ЄС чи припинення підтримки України.

Партнери по коаліції обіцяють утриматися від підвищення податків, відкинути останні ініціативи Євросоюзу щодо переходу до "зеленої економіки", посилити політику щодо міграції, а також створити реєстр неурядових організацій, які отримують фінансування з-за кордону.

Наразі Бабіш не отримав мандата від президента на формування уряду. Також невідомі імена майбутніх міністрів, хоча партії вже домовилися про розподіл портфелів. Кандидатура одного з лідерів "Автомобілістів" Філіпа Турека на посаду міністра закордонних справ опинилася під сумнівом через публікації у ЗМІ про те, що раніше він допускав у соцмережах расистські висловлювання. Сам Турек стверджує, що частина висловлювань йому не належала, інші пояснив "чорним гумором".

Альянс Угорщини, Словаччини та Чехії

Як писав УНІАН, в Угорщині пропонують створити об'єднання з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС альянс, скептично налаштований до України.

У команді угорського прем’єра Віктора Орбана казали про можливу співпрацю з Андреєм Бабішем і словацьким прем'єром Робертом Фіцо. Це, як очікується, може серйозно ускладнити зусилля Євросоюзу з фінансової та військової підтримки України.

Вас також можуть зацікавити новини: