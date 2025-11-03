Нагадаємо, Україна подала заявку на вступ до ЄС у лютому 2022 року.

Україна демонструє "визначну відданість" ідеї вступу до Європейського Союзу. При цьому Київ має змінити "останні негативні тенденції" у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Про це йдеться у проекті тексту Європейської комісії, доступ до якого отримало агентство Reuters. Зазначається, що цей текст є частиною звіту про розширення ЄС. Очікується, що його схвалять у вівторок, 4 листопада. У документі сказано, що "Україна продовжувала демонструвати значну відданість шляху до вступу в ЄС протягом останнього року", попри складнощі, повʼязані з війною РФ проти нашої держави.

Європейська комісія високо оцінила Україна за впровадження реформ, однак зазначила, що потрібно досягти більшого прогресу в питаннях незалежності судової влади, боротьби з організованою злочинністю та поваги до громадянського суспільства.

У Європі деякі чиновники і раніше висловлювали занепокоєння через заходи для встановлення більшого контролю з боку генерального прокурора України над антикорупційним бюро країни та спеціалізованою прокуратурою. Йдеться про липневі події. Тоді через протести курс було швидко змінено, але увагу в Брюсселі цей епізод таки привернув.

"Нещодавні негативні тенденції, зокрема зростаючий тиск на спеціалізовані антикорупційні органи та громадянське суспільство, необхідно рішуче змінити", – сказано в проекті тексту Єврокомісії.

Хоча майже всі країни ЄС публічно підтримують Україну в її прагненні приєднатися до блоку, найближчим часом вступу країни до ЄС не планується. Крім того, дипломати визнають, що цей процес зіткнеться з перешкодами.

Раніше українська влада повідомила Євросоюз про те, що має намір завершити переговори про вступ до кінця 2028 року. У Єврокомісії кажуть, що для цього Україна повинна активізувати свої зусилля:

"Комісія готова підтримати цю амбітну мету, але вважає, що для її досягнення необхідно прискорити темпи реформ, зокрема в основних сферах, таких як верховенство права".

У документі Комісія також пропонує у майбутньому краще захищати демократичні стандарти.

"Щоб гарантувати, що нові держави-члени продовжуватимуть захищати та підтримувати свої досягнення у сфері верховенства права, демократії та основних прав, Комісія вважає, що майбутні договори про приєднання повинні містити більш надійні гарантії проти відступу від зобов'язань, взятих під час переговорів про приєднання", – сказано в проєкті звіту.

Шлях України до ЄС

Як відомо, Україна подала заявку на вступ до ЄС через кілька днів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Вже 23 червня 2022 року Європейська Рада офіційно надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Безперечно, на цьому шляху є виклики – від впровадження важливих реформ, до позиції різних держав (в тому числі Угорщини).

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що шлях нашої країни до ЄС є незворотнім, а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має права блокувати рух України до набуття членства в Європейському Союзі.

