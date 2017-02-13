Геращенко сподівається на екстрадицію з Росії до України політв’язня Виговського

15:01, 13 лютого 2017
Політика
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Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко сподівається на передачу Україні незаконно засудженого у Російській Федерації "за шпигунство" Валентина Виговського через процедуру екстрадиції.

Геращенко сподівається на звільнення політв'язня через процедуру екстрадиції / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам.

"Процедура екстрадиції залежить від двох сторін. Очевидно, що Україна готова прийняти усіх політв'язнів Кремля для того, щоб ми вирішили питання їх реабілітації в Україні", - сказала Геращенко.

Вона наголосила на важливості того, аби Російська Федерація "передала через екстрадицію Валентина Виговського".

Перший віце-спікер зазначила, що усі 10 українських політв'язнів Кремля вже мають вироки. "Україна в питанні їхнього звільнення бореться по кількох напрямках. Звичайно, це і юридичний напрямок - офіційна передача запитів нашим Міністерством юстиції до Російської Федерації з вимогою екстрадиції громадян України. Але це і політичні консультації, перемовини для того, щоб звільнити українців", - сказала вона.

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Геращенко нагадала, що у 2016 році вдалося звільнити трьох українців - Юрія Солошенка, Геннадія Афанасьєва та Надію Савченко.

"Усі вони були звільнені не через процедуру екстрадиції, а саме через політично-дипломатичний діалог. Але ідемо усіма шляхами і дай Боже, щоб Російська Федерація передала через процедуру екстрадиції пана Виговського", - зазначила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, громадянина України Виговського Московський обласний суд у грудні 2015 року засудив до 11 років ув'язнення за "шпигунство". МЗС України висловило свій протест у зв'язку з цим вироком і назвало його "політизованим".

3 серпня 2016 року його адвокат Ілля Новіков висловив думку, що шансів на те, щоб добитися юридичного звільнення Виговського немає, оскільки він визнав себе винним.

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Теги: #Виговський