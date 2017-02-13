Україна та Молдова домовились про спільний контроль у пунктах пропуску на кордоні

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав на спільній з прем’єр-міністром Республіки Молдова Павлом Філіпом прес-конференції сьогодні в Києві.

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«У 2009 році я як міністр закордонних справ України розпочав цей процес. І ми наголошуємо на необхідності якомога швидшого завершення цього процесу», - сказав Порошенко.

За його словами, цьому питанню та питанню розвитку прикордонної транспортної інфраструктури було приділено окрему увагу під час сьогоднішніх переговорів.

Президент також повідомив, що сторони домовилися про дії, спрямовані на поліпшення умов роботи пунктів пропуску. «Ми домовилися про ті кроки, які забезпечать спільний контроль на пунктах перетину україно-молдовського кордону для того, щоб максимально спростити перетин кордону для українських і молдовських громадян», - наголосив він.

Це стосується пункту пропуску Паланка-Маяки-Удобне та запровадження «революційного спільного контролю в «Кучурганах», зазначив глава держави. Він також повідомив, що для облаштування пунктів перетину кордону планується, зокрема, і залучення європейських коштів.

Своєю чергою прем’єр Молдови зазначив, що проект спільного контролю українсько-молдовському кордоні в районі Паланки та інших ділянках успішно реалізується. Він також повідомив, що буде прискорена робота з покращення прикордонної інфраструктури та приведення її до європейських стандартів.