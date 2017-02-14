Посол ЄС про блокаду Донбасу: перші її жертви - люди по обидва боки

У своєму вступному слові під час форуму, присвяченого пріоритетам року реформ, посол ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі висловив стурбованість блокадою окупованих територій Донбасу.

Читайте такожБлокада "Л/ДНР": поліція розслідує вже чотири кримінальних справи

«Ми переживаємо через блокаду залізниці, яка відбувається протягом останніх двох тижнів. Ми знаємо, що це дуже непроста ситуація; ми знаємо, що є дуже багато контрабанди на контактній лінії. Але те, що відбувається протягом останніх двох тижнів, вказує на те, що першою жертвою є населення, яке перебуває з обох сторін лінії зіткнення. І це те, що не має відбуватися», – цитує Мінгареллі кореспондент УНІАН.

Мінґареллі: підтримуємо план уряду щодо окуп. теріторій. Блокада на сході викликає стурбованість, бо перші її жертви - люди по обидва боки. — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) February 14, 2017

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит.

Для вирішення цієї проблеми Україна закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці. На сьогодні на захопленій бойовиками території антрацит добувають тільки шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова, однак поставки вугілля з зони АТО часто перериваються.

25 січня 2017 року ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ-Попасна в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу. Після цього заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що ця блокада може призвести до того, що вся Луганська область залишиться без електроенергії.