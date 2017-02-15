Ситник наполягає на наданні НАБУ права на самостійне прослуховування
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник наполягає на наданні НАБУ права на самостійне прослуховування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Комітеті Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції під час відкритих громадських слухань та обговорення письмового звіту керівництва НАБУ з основних питань діяльності бюро, виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб.
“Дуже стара проблема, вона не втрачає своєї актуальності – це, все ж таки, можливість прослуховування. Відповідний законопроект був і обговорювався”, - сказав Ситник і наголосив, що продовжує наполягати на необхідності ухвалення такого рішення.
Він підкреслив, що НАБУ пропонує чіткий механізм контролю за їх діями. “І фактично контроль спецслужби за нашими діями залишається. Ми самі в цьому зацікавлені”, - зазначив директор НАБУ і додав, що цей контроль має бути “не онлайн”, як відбувається зараз, а “оф-лайн” за підсумками проведеної роботи.
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Як повідомляв УНІАН, 6 липня 2016 року Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції рекомендував парламенту ухвалити законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо діяльності Національного антикорупційного бюро) (№4812), яким пропонується надати НАБУ право самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку.
На сьогодні НАБУ змушене одержувати цю інформацію через канал СБУ.