Ситник наполягає на наданні НАБУ права на самостійне прослуховування

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Комітеті Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції під час відкритих громадських слухань та обговорення письмового звіту керівництва НАБУ з основних питань діяльності бюро, виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб.

“Дуже стара проблема, вона не втрачає своєї актуальності – це, все ж таки, можливість прослуховування. Відповідний законопроект був і обговорювався”, - сказав Ситник і наголосив, що продовжує наполягати на необхідності ухвалення такого рішення.

Він підкреслив, що НАБУ пропонує чіткий механізм контролю за їх діями. “І фактично контроль спецслужби за нашими діями залишається. Ми самі в цьому зацікавлені”, - зазначив директор НАБУ і додав, що цей контроль має бути “не онлайн”, як відбувається зараз, а “оф-лайн” за підсумками проведеної роботи.

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Як повідомляв УНІАН, 6 липня 2016 року Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції рекомендував парламенту ухвалити законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо діяльності Національного антикорупційного бюро) (№4812), яким пропонується надати НАБУ право самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку.

На сьогодні НАБУ змушене одержувати цю інформацію через канал СБУ.