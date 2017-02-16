ЗМІ: На Банковій готують звільнення голови СБУ Грицака, вже проходить ротація його людей в регіонах

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на кілька джерел в Адміністрації президента.

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"В ці дні проходить внутрішня ротація всіх людей Грицака в регіонах і в центральному апараті СБУ. Нещодавно також президент призначив нових голів СБУ в декількох областях України. Загалом, йде дуже активна перестановка кадрів", - повідомляє джерело.

За даними співрозмовника "Апострофа", близькі до Порошенка Грановський, Березенко і Кононенко просувають на посаду голови СБУ першого заступника - Павла Демчину, який вирішує питання бізнес-оточення президента. Однак, у Демчини мало шансів зайняти цю посаду, оскільки його кандидатуру блокують в самій фракції БПП, а також в "Народному фронті".

"У центральний апарат зараз заходять люди начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби. Саме на його кандидатурі схиляється Порошенко, оскільки він системно налагодив роботу ГУР і зовнішньої контррозвідки", - зазначило джерело, додавши, що голосування щодо нового глави СБУ хочуть провести уже в період з 21 по 23 лютого, і зараз йде активний збір голосів у Раді.

За інформацією іншого джерела в АП, Василя Грицака президент може призначити на посаду Секретаря РНБО, а Турчинова можуть перевести на роботу в Кабмін.