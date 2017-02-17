Блокада "Л/ДНР": поліція спростовує підготовку штурму учасників акції у Бахмуті

"Сьогодні знову "Укрзалізниця" звернулася із заявою про те, що досі заблокований і захоплений тепловоз. Одна слідчо-оперативна група приїжджала, щоб провести слідчі дії", - зазначили у відділі комунікації.

При цьому у поліції спростували заяву Штабу блокади. "Це тільки версія, і вона не відповідає дійсності", - сказали у відділі комунікації.

Читайте такожБлокадники "Л/ДНР" почали перекривати автошляхи (фото)

Раніше 17 лютого учасники блокади "Л/ДНР" в Бахмуті заявили, що їх оточили спецпідрозділи поліції, нібито є всі ознаки підготовки до штурму.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2016 року ветерани АТО оголосили терористам ультиматум, щоб ті звільнили всіх українських полонених, в іншому випадку бійці погрожували розпочати економічну блокаду окупованих територій.

25 січня 2017 року вони заблокували залізничну ділянку Луганськ – Попасна.

2 лютого були заблоковані шляхи перегону Курдюмівка – Бахмут.