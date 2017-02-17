Глава МЗС Великобританії запевнив у твердості позиції щодо збереження санкцій проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії на тему: «Майбутнє Заходу: занепад чи піднесення», яка відбулась в рамках 53-ї Міжнародної конференції з питань безпеки у Мюнхені.

«Ми всі зараз спостерігаємо за трагедією в Авдіївці та у вашій країні (Україні). Велика Британія на 100% вас підтримує. Ми підтримуємо право українців захищати суверенітет своєї країни», - наголосив він.

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«Нам слід захисти ту систему, яку ми створили, що якщо люди будуть перетинати «червону лінію» сучасного світового порядку, коли одна країна анексує території іншої країни, то наша реакція завжди буде – запровадження санкцій до того часу, коли ця агресія не закінчиться. Тому нам треба захисти стабільність тих правил, які існували протягом останніх 70 років», - додав Джонсон.