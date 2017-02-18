У Раді зареєстровано проект постанови про створення ТСК щодо перевірки товарообігу з окупованими територіями

Автори документа – народні депутати з партії УКРОП Тарас Батенко, Валентин Дідич, Олександр Дубінін, Віталій Купрій, Ірина Констанкевич, Олександр Шевченко та Віктор Шевченко.

«Ми як народні депутати, які підтримують акції бійців-добровольців, котрі перешкоджають товарообігу між Україною та окупованими районами Донбасу, вимагаємо створення Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки всіх аспектів постачання товарів, робіт і послуг на тимчасово окуповані території та з них, а також термінового розгляду законопроекту про статус окупованих територій», – йдеться у пояснювальній записці до проекту постанови.

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Представники УКРОПу переконані, що війна за незалежність і торгівля з окупантами є несумісними. Незважаючи на це, двосторонній товаропотік між Україною і непідконтрольними районами та контрабанда, які живлять так звані ЛНР і ДНР, не припиняються. Відтак ТСК має розслідувати всі аспекти торгівлі з тимчасово окупованими територіями, зібрати факти корупційних злочинів і халатності посадовців, які їй сприяють, і скерувати відповідні матеріали до Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України та інших правоохоронних органів, щоб покарати злочинців.

У підсумку комісія повинна підготувати публічний звіт про свою діяльність та напрацювати пропозиції з врегулювання ситуації. Представники УКРОПу закликали колег з парламенту сприяти припиненню фінансування окупантів, від «Градів» і куль яких вже третій рік поспіль гинуть українські хлопці та калічаться сотні тисяч доль.

«Переконані, що лише шляхом повної економічної блокади окупованих районів вдасться розірвати замкнене коло кровопролиття і смертей», – йдеться в документі.

Нагадаємо, що 21 лютого біля будівлі Верховної Ради України з ініціативи «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» відбудеться акція на підтримку законопроекту про тимчасово окуповані території та повної економічної блокади ОРДЛО. У заході візьмуть участь представники та прихильники партії, ветерани антитерористичної операції, волонтери. Також УКРОП закликав патріотів приєднатися до акції та звернувся до демократичних політичних сил – «Народного фронту», «Батьківщини», «Самопомочі», «Свободи» та всіх відповідальних нардепів, які вболівають за долю України, з проханням підтримати законопроект про статус окупованих територій.