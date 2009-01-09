В Україну прибули європейські експерти з газового моніторингу

В Україну прибула перша група європейських експертів з моніторингу транзиту російського газу.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Представництва Європейської комісії в Україні Давід СТУЛІК.

За його словами, решта експертів прибуде в Україну найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 7 січня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та Канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ з проханням підтримати її ініціативу про направлення в Україну технічних експертів ЄС, які вивчать причини зриву поставок російського природного газу в країни Євросоюзу і встановлять, хто несе за це відповідальність. Європейський Союз прийняв цю пропозицію.