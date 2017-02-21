Росія фінансує створення в Україні політичних партій - СБУ (аудіозаписи)

16:09, 21 лютого 2017
Політика
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У СБУ також назвали імена можливих організаторів такої діяльності в Україні.

Грицак назвав профінансовані Росією політичні проекти в Україні / УНІАН

Російська Федерація фінансує створення в Україні політичних проектів, які підтримують ідею федералізації. Про це під час брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак, пише УП.

"Росія змінили тактику, вони почали фінансувати політичну активність в нашій державі. Одна з цілей - прихована федералізація", - зазначив Грицак.

Грицак заявив, що мова йде про такі регіональні проекти як "Закарпатський край", "Одеса за порто-франко", "Соціальне Запоріжжя", "Слобожанщина", "Громадська рада Дніпропетровщини", "Бессарабська республіка "Буджак", "Галичина" - Львівська область.

При цьому в СБУ є дані, що організаторами цієї діяльності на території України були помічник колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника Антон Кузьменко, екс-головний редактор запорізького відділення проросійського інформагентства "Новий регіон" Павло Золотарьов і учасники проекту "Українська федерація", ініційованого громадським рухом Віктора Медведчука "Український вибір".

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Ці люди отримували вказівки та фінансування від російських кураторів для впливу на обласні ради, аби ті зверталися до президента й інший керівників держави з проханням надати особливий статус регіонам, створити вільні економічні зони, укласти договори про розподіл повноважень, зробити посаду губернатора вибірною.

Грицак також надав аудіозаписи перехоплених розмов між учасниками угрупування.

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Теги: #Росія#СБУ#Грицак