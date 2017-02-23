"Треба бути чесними": двоє американських конгресменів підтримали надання Україні летальної зброї

Член судівничого, бюджетного і регламентного комітетів, сенатор Дік Дербін, під час візиту до Києва заявив, що для Вашингтона настав час надати Україні зброю летальної дії, щоб захищатися від спільних російсько-сепаратистських сил. Про це він сказав у інтерв’ю Радіо Свобода.

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За словами сенатора, конфлікт на сході України досяг тієї точки, коли вже "треба бути чесними". Дербін, другий за старшинством демократ у Сенаті, згадав, що попередня адміністрація Барака Обами не хотіла надавати Києву летальної допомоги, заявляючи, що це може призвести до ескалації конфлікту. Тепер же, за словами сенатора, "настав час поглянути на реальність".

Говорячи про дії Росії, він заявив: "Те, що вони роблять на сході України, в Донецьку, не дає знати, щоб вони були готові відступити. Ми маємо дати Україні інструменти і озброєння, яких вона потребує, щоб захистити свій власний народ".

Конгресмен Майк Квіґлі у свою чергу сказав, що надання Україні зброї летальної дії необхідне, бо її противник використовує новітні технології, і українці "протистоять передовій силі".

Видання повідомляє, що обидва законодавці, що зустрілися в Києві в перебігу своїх окремих поїздок країнами Східної Європи і Балтії з метою висловити підтримку цим країнам, заявили, що не задоволені позицією щодо України нинішнього президента Дональда Трампа.

За словами Квіґлі, ця позиція "дещо шизофренічна" і змінюється залежно від того, кого президент слухає і що дивиться.

У США багато політичних і військових діячів виступають за надання Україні летальної зброї. Дональд Трамп не давав знати своєї позиції з цього питання. Попередній президент США Барак Обама заявляв, що виступає за політичне, а не воєнне вирішення конфлікту на сході України, його адміністрація весь час відмовлялася надати Україні зброю летальної дії. У Вашингтоні лише щоразу наголошували, що таке рішення не остаточне і може бути змінене в разі ескалації агресії Росії.

Нагадаємо, 22 вересня 2016 року Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект «Про підтримку стабільності і демократії в Україні», який, крім питання санкцій, регулює постачання летальної оборонної зброї Києву. Відповідно до встановленої процедури, законопроект мала також схвалити верхня палата парламенту - Сенат - і підписати президент США.

Проте законопроект «застопорився» в Сенаті в руках сенатора-республіканця Боба Коркера. Сенатську версію законопроекту, співспонсорами якого виступили тільки демократи, висунули на розгляд верхньої палати 9 грудня, всього за кілька днів до завершення її роботи. Помічник Коркера поклав відповідальність за брак двопартійної підтримки в Сенаті після ухвалення законопроекту із підтримкою обох партій в Палаті представників, на відсудність консенсусу між адміністрацією та законодавцями як демократами, так і республіканцями. Отож законодавство STAND for Ukraine тепер розглядатимуть у Палаті представників обрані на листопадових виборах конгресмени.

На початку лютого стало відомо, що співголова Комітету Палати представників із закордонних справ демократ Еліот Енґель та член Комітету республіканець Адам Кінзінґер повторно внесли на розгляд нижньої палати Конгресу США законопроект «Про підтримку стабільності і демократії в Україні» (STAND for Ukraine Act 2017).