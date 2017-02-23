Експерти розкритикували роботу НАЗК, назвавши його "нацагентством політичної розправи"

Про це йдеться в статті, опублікованій в НВ. Займаючись дріб'язковими перевірками, НАЗК за чотири місяці так і не спромоглося провести розслідування навіть за деклараціями депутатів Верховної ради. А адже в них в сумі фігурує 7,4 млрд грн готівкою.

За час, що минув з моменту їх подачі, агентство лише розробило і затвердило порядок повної перевірки таких документів.

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"Як можна коментувати відсутність результату?" — обурюється Саша Дрік, координатор громадської коаліції Декларації під контролем, у відповідь на прохання охарактеризувати роботу НАЗК. Для неї той факт, що у відомстві досі не перевірили жодної декларації, став яскравим прикладом саботажу. І свідченням того, що вище керівництво країни не зацікавлені в нормальному функціонуванні електронного декларування.

У підсумку ця форма прозорої звітності, з труднощами прийнята парламентом під тиском Заходу, дієвого способу боротьби з корупцією деградувала до ширми, приховує відсутність реальних розслідувань.

“За ці місяці не відбулося головного: НАЗК не запустило масову перевірку декларацій. Це його робота, а не Національного антикорупційного бюро (НАБУ) або кого б то не було",— упевнений Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

"Нацагентство по запобіганню корупції перетворюється в Нацагентство політичної розправи",— робить невтішний висновок Дар'я Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції.

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