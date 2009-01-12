"Ставлення українців до газового конфлікту з Росією". Прес-конференція у Києві

15 січня (четвер) 2009 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція

"СТАВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДО ГАЗОВОГО КОНФЛІКТУ З РОСІЄЮ",

на якій будуть оголошені результати всеукраїнського телефонного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна з 12 по 14 січня 2008 року.

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

На прес-конференцію винесено питання:

— Хто, на думку українців, винен у розпалюванні газового конфлікту?

— Чи схвалюють наші співвітчизники дії української влади в цій ситуації?

— Що робитимуть українці в разі відключення газу та опалення? та ін.

Учасники прес-конференції:

- Костянтин Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;

- Марина Ткаченко – експерт в галузі соціального проектування.

Контакт для ЗМІ: 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.