"Ставлення українців до газового конфлікту з Росією". Прес-конференція у Києві
15 січня (четвер) 2009 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція
"СТАВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДО ГАЗОВОГО КОНФЛІКТУ З РОСІЄЮ",
на якій будуть оголошені результати всеукраїнського телефонного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна з 12 по 14 січня 2008 року.
Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.
На прес-конференцію винесено питання:
— Хто, на думку українців, винен у розпалюванні газового конфлікту?
— Чи схвалюють наші співвітчизники дії української влади в цій ситуації?
— Що робитимуть українці в разі відключення газу та опалення? та ін.
Учасники прес-конференції:
- Костянтин Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;
- Марина Ткаченко – експерт в галузі соціального проектування.
Контакт для ЗМІ: 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.