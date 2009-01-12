Росія через конфлікт з Україною закрила 100 газодобувних свердловин
17:16, 12 січня 2009Політика
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А Сєчін трактував по-іншому...
|Сергій ШМАТКО
Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі повідомив міністр енергетики Російської Федерації Сергій ШМАТКО.
«Загалом було закрито близько 100 свердловин», - сказав він.
Міністр не уточнив, який об`єм газу видобували ці свердловини.
Водночас віце-прем`єр-міністр Росії Ігор СЄЧІН на прес-конференції в Брюсселі зазначив, що «Газпром» мусив закрити свердловини, щоб не створювати зайвого тиску в газотранспортній системі
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