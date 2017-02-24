Чубаров розповів про "єдиний ключ" для деокупації Криму

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1" заявив голова Междлісу Рефат Чубаров, передає ТСН.

"Якщо аналізувати поведінку вищих наших чиновників, то Україна поки що або не розуміє цього, або ще живе іншими міфологемами", - сказав він.

За словами Чубарова, українська влада обіцяла створити робочу групу щодо змін у Конституцію, які закріплювали би принципи існування Кримської Автономії на основі права корінного народу на самовизначення. Але робоча група досі не створена, попри усну підтримку з боку політиків, у тому числі президента Петра Порошенка.

Читайте такожТурчинов розповів про смертний вирок для Путіна в разі деокупації Криму

Як повідомляв УНІАН, в липні минулого року президент України Петро Порошенко заявив, що закріплення права кримськотатарського народу на автономію розроблятиме Конституційна комісія.

"Я впевнений, що ми це мали зробити для кримськотатарського народу раніше. Всі боялися кримських татар, я можу сказати відверто – усі президенти, і вся українська влада. Не тих боялися, боятися взагалі не треба нікого. Треба більше довіряти кримськотатарському народу - форпосту українськості в Криму. І саме тому, я прийняв рішення вийти з цією ініціативою після консультації з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і головою Меджлісу Рефатом Чубаровим", - зазначив тоді Порошенко.