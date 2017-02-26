СБУ збирається допитати Савченко про її "візит" у "ДНР"

Співробітники СБУ допитають Надію Савченко найближчими днями. Про це радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"У нас дуже багато запитань, ми чекаємо Надію Савченко до себе в гості, звичайно, ми будемо її опитувати, ... тим більше, що вона спілкувалася з представниками НЗФ, і ми їй ставитимемо дуже багато запитань", - сказав Тандіт.

Як повідомлялося, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну «ДНР», щоб відвідати українських військовополонених.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу її поїздки до Донецька.

Пізніше того ж дня Савченко заявила, що зустрілася в окупованому Донецьку з українськими полоненими, щоб підтримати їх та передати посилки від родичів.

Також 24 лютого народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції в зоні АТО та їхати «скидати злочинну владу».