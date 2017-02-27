Депутат Артеменко вибачився за "допомогу" ліберально-демократичним ЗМІ у "війні" з Трампом

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції Артеменко заявив, що "безвідповідальні політики та ЗМІ намагаються використати моє ім'я, аби зашкодити президенту Трампу втілювати в життя те, про що він говорив під час своєї передвиборчої кампанії".

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"Мені дуже прикро, що я дав можливість ліберально-демократичним ЗМІ в Сполучених Штатах Америки, які зараз ведуть свою війну з адміністрацією Трампа, використати моє ім'я", - сказав він і додав: "Sorry, mister president Donald Trump".

Відповідаючи на запитання, чи позиватиметься він до New York Times, якщо видання невірно передало його слова щодо Криму, і які саме документи з пропозиціями щодо півострова він передавав адміністрації президента США, Артеменко зазначив, що було дві статті у цьому виданні.

"Була стаття в неділю, а друга стаття вийшла в четвер, яка фактично повністю спростовує ту першу інформацію, яка була опублікована в неділю», - зазначив депутат.

За його словами, у другій статті йдеться, «що дійсно, як стало відомо, Андрій Артеменко ніяких документів не передавав, що він дійсно підтвердив факт зустрічі. На зустрічі пройшло обговорення саме цих питань".

Крім того, він додав, що "плану Артеменка" у паперовому вигляді "не існувало ніколи". "Говорити про те, що якісь документи, в якомусь вигляді, в якомусь конверті були комусь передані - треба звертатися до тих людей, які про це говорять", - сказав він і запевнив, що нікому нічого не передавав.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко передав у Білий дім "план нормалізації відносин" між Україною і Росією для скасування санкцій.

"Планом" передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно з ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Фракція Радикальної партії 20 лютого ухвалила рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження проти Артеменка за підозрою у вчиненні замаху на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ.