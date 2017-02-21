Адвокат Трампа заперечив, що передавав в Білий дім план скасування санкцій проти РФ
Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заперечив, що передавав пропозицію щодо зняття санкцій проти РФ колишньому раднику очільника Білого дома Майклу Флінну.
При цьому в інтерв'ю NBC News він підтвердив, що колишній соратник Трампа з кримінальним минулим Фелікс Сатер попросив його приїхати на зустріч до Нью-Йорка минулого місяця, і привіз з собою Артеменко.
"Я визнаю, що коротка зустріч відбулася, але категорично заперечую обговорення цієї теми (щодо пропозиції нардепа Андрія Атременка про скасування санкції проти РФ – ред.) або надання будь-яких документів в Білий дім і / або генералу Флінну", – сказав Коен. – Я не бачив генерала Флінна в той час як я був в Білому домі, і я не витрачав ні двох, ні секунди на обговорення цього».
"Я знаю Фелікса (Сатера – ред.) протягом багатьох років. Я отримав телефонний дзвінок: "Гей, Майк, у вас є кілька хвилин? Чи можу я зустрітися з вами попити кави? Ти не заперечуєш, якщо я візьму з собою друга?? Хіба я знав, що це буде хлопець, який хоче балотуватися на пост президента України?".
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Коен заявив, що він не мав жодної фінансової зацікавленості у зустрічі і не отримав винагородження за присутність на ній.
Коен додав, що навіть, якщо він і взяв конверт з українським мирним планом для Білого дома, "ну то й що? Щось не так із цим?".
Як повідомляв УНІАН, видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з поста радника президента США з питань національної безпеки, йому була передана пропозиція нардепа від РПЛ Андрія Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.
Планом передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно із ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років. Поки не ясно, чи прийме Білий дім цю пропозицію серйозно.
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Як зазначає видання, цей «дипломатичний фріланс» викликав гнів українських чиновників. Зокрема, посол України в США Валерій Чалий сказав, що Артеменко "не має права пред'являти будь-які альтернативні плани від імені України будь-яким іноземним урядам, в тому числі адміністрації США" і відкинув ідею договору оренди Криму.
"Це грубе порушення Конституції, – сказав він в письмових відповідях на питання The Times. - Такі ідеї можуть проштовхуватись лише тими, хто відкрито або приховано представляють інтереси Росії".
Видання, посилаючись на Коена повідомило, що Сатер надав йому письмову пропозицію в запечатаному конверті. Коли Коен зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті на початку лютого, він начебто залишив цю пропозицію в офісі Флінна.