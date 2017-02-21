Адвокат Трампа заперечив, що передавав в Білий дім план скасування санкцій проти РФ

При цьому в інтерв'ю NBC News він підтвердив, що колишній соратник Трампа з кримінальним минулим Фелікс Сатер попросив його приїхати на зустріч до Нью-Йорка минулого місяця, і привіз з собою Артеменко.

"Я визнаю, що коротка зустріч відбулася, але категорично заперечую обговорення цієї теми (щодо пропозиції нардепа Андрія Атременка про скасування санкції проти РФ – ред.) або надання будь-яких документів в Білий дім і / або генералу Флінну", – сказав Коен. – Я не бачив генерала Флінна в той час як я був в Білому домі, і я не витрачав ні двох, ні секунди на обговорення цього».

"Я знаю Фелікса (Сатера – ред.) протягом багатьох років. Я отримав телефонний дзвінок: "Гей, Майк, у вас є кілька хвилин? Чи можу я зустрітися з вами попити кави? Ти не заперечуєш, якщо я візьму з собою друга?? Хіба я знав, що це буде хлопець, який хоче балотуватися на пост президента України?".

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Коен заявив, що він не мав жодної фінансової зацікавленості у зустрічі і не отримав винагородження за присутність на ній.

Коен додав, що навіть, якщо він і взяв конверт з українським мирним планом для Білого дома, "ну то й що? Щось не так із цим?".

Як повідомляв УНІАН, видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з поста радника президента США з питань національної безпеки, йому була передана пропозиція нардепа від РПЛ Андрія Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

Планом передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно із ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років. Поки не ясно, чи прийме Білий дім цю пропозицію серйозно.

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Як зазначає видання, цей «дипломатичний фріланс» викликав гнів українських чиновників. Зокрема, посол України в США Валерій Чалий сказав, що Артеменко "не має права пред'являти будь-які альтернативні плани від імені України будь-яким іноземним урядам, в тому числі адміністрації США" і відкинув ідею договору оренди Криму.

"Це грубе порушення Конституції, – сказав він в письмових відповідях на питання The Times. - Такі ідеї можуть проштовхуватись лише тими, хто відкрито або приховано представляють інтереси Росії".

Видання, посилаючись на Коена повідомило, що Сатер надав йому письмову пропозицію в запечатаному конверті. Коли Коен зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті на початку лютого, він начебто залишив цю пропозицію в офісі Флінна.