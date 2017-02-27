Євросоюз включив питання Криму до переліку пріоритетних на зустрічах ООН з прав людини на 2017 рік

Рада Євросоюзу включила питання ситуації в анексованому Криму та на сході України в документ щодо пріоритетів ЄС на зустрічах Організації Об'єднаних Націй з прав людини у 2017 році, повідомляється на сайті Ради ЄС.

"У світлі глибокого занепокоєння ситуацією з правами людини на Кримському півострові та серйозними порушеннями прав людини і зловживаннями, пов'язаними з конфліктом на сході Україні, ЄС буде і надалі підтримувати ініціативи України для вирішення цих питань в рамках Ради з прав людини та Генеральної Асамблеї, а також надавати повну підтримку моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні", - йдеться у повідомленні.

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У повідомленні зазначається, що у рішенні Ради ЄС викладені основні напрями дій ЄС на зустрічах ООН щодо прав людини ООН в найближчі місяці.Зокрема, в документі йдеться, що ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією.

Нагадаємо, 3 роки тому спецназівці РФ блокували парламент і Раду міністрів Криму. В ніч 27 лютого російські спецназівці захопили будівлі Верховної Ради автономії і Ради міністрів Криму в центральній частині Сімферополя, піднявши над будівлями прапори Росії.